В Днепропетровске 92 официальных миллионеров и 100 подпольных

На сегодняшний день в Днепропетровской области проживают 92 человека, доходы которых в прошлом году превысили 1 млн. грн. Об этом сообщил журналистам председатель Государственной налоговой администрации Украины в Днепропетровской области Василий АНДРУХИВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, свыше 30 миллионеров самостоятельно подали в определенные законом сроки декларации о доходах в налоговую инспекцию. Официальные данные всех других миллионеров поступили к налоговикам из предприятий и фирм, где они работают.

В.АНДРУХИВ отметил, что среди официальных миллионеров региона есть значительное количество игроков днепропетровского футбольного клуба „Днепр”.

Председатель ГНАУ в области также отметил, что в Днепропетровской области сейчас насчитывается, по крайней мере, сто подпольных миллионеров. По его словам, такой вывод напрашивается после сопоставления реальных денежных оборотов части крупных коммерческих структур и декларирования доходов их владельцами и топ-менеджерами.