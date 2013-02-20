Янукович поручил Азарову ускорить экономические реформы

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства, в частности, поручил премьер-министру ускорить внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроектов, подготовленных во исполнение Национального плана действий на 2012 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Президент также поручил правительству обеспечить в проекте изменений к Государственному бюджету на 2013 год первоочередное финансирование расходов на выполнение закона «Об экстренной медицинской помощи», в первую очередь что касается повышения уровня оплаты труда медработников системы экстренной медицинской помощи, реализации второго этапа национального проекта «Своевременная помощь» - образование единых региональных оперативно-диспетчерских служб с использованием современных GPS-технологий для сокращения времени прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту и постепенное обновление автопарка центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В контексте внесения изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» В.Янукович поручил обеспечить реформирование сферы предоставления административных услуг, в частности создание центров предоставления административных услуг, и функционирование Единого государственного портала административных услуг.

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В поручении Президента также говорится о необходимости разработки и внесения в установленном порядке на рассмотрение парламента законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к субъектам ведения хозяйства мер реагирования в виде полной или частичной остановки производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ (предоставления услуг) в соответствии с постановлением административного суда.

Отдельное внимание В.Янукович обратил на важность осуществления действенных мер для улучшения условий ведения бизнеса и обеспечения вхождения Украины в 2013 году в первую сотню государств по рейтингу Всемирного банка «Doing Business».

В поручении также говорится о том, что правительство должно проанализировать состояния реализации действующих программ международной технической и финансовой помощи и принять по результатам проведенного анализа меры по повышению эффективности использования такой помощи.

Кабинет министров также должен усовершенствовать систему предоставления административных услуг, связанных с использованием автотранспортных средств, для чего, в частности, должен обеспечить реализацию пилотного проекта по созданию в городе Киеве центра Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел по предоставлению услуг, связанных с использованием автотранспортных средств. Правительству необходимо решить вопрос подключения всех регистрационно-экзаменационных подразделений Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел к Единому государственному реестру исполнительных производств, Государственному реестру обременений движимого имущества, а также пользования данными этих реестров на бесплатной основе. В поручении главы государства говорится о необходимости осуществления мероприятий по улучшению материально-технического и кадрового обеспечения регистрационно-экзаменационных подразделений Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.