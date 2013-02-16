Азаров приготовил для Януковича экономическую программу

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Всю эту неделю правительство напряженно работало над программой активизации нашей экономики. 27 февраля на расширенном заседании Кабмина она будет доложена Президенту В.Януковичу», - написал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Программа развития экономики на 2013-2014 годы определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

Реализация положений документа предполагает, что в 2013 году рост экономики может составить не менее 3%.

По мнению главы правительства, данная программа станет ответом Украины на проблемы, существующие в мировой экономике.