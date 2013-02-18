Дарите на здоровье: Уход за зубами на новом уровне!





Хороший подарок должен быть полезным. Очень хороший — полезным для здоровья, ведь нет ничего дороже в жизни. А самый лучший — еще и стильным, красивым, модным и современным. Стоит учитывать и то, что сегодня большинство людей проще всего обрадовать, презентовав им высокотехнологичный гаджет. Поэтому в преддверии зимних праздников есть все основания включить в список подарков близким или собственный «виш-лист» практичную и приятную во всех отношениях инновационную электрическую зубную щетку Oral-B Triumph 5000 с дисплеем SmartGuide.

Лучший мой подарочек: преимущества Oral-B Triumph 5000

По сравнению с обычными мануальными щетками электрические зубные щетки удаляют до 2 раз больше налета, более эффективно предотвращают заболевания десен и восстанавливают естественную белизну зубов. Инновационная 3D-головка Oral-B Triumph 5000 обеспечивает охват и чистку каждого зуба со всех сторон, совершая 40 000 пульсирующих и 8 800 возвратно-вращательных движений в минуту. Гаджет может работать в 5 режимах: ежедневная чистка, деликатный уход, полировка, массаж и глубокая очистка (в последнем случае становится возможным удаление до 99,7 % налета из труднодоступных мест*). Более того, Oral-B Triumph 5000 — единственная зубная щетка с автономным беспроводным дисплеем SmartGuide, который помогает оптимизировать чистку зубов, отображая всю важную информацию в удобном формате.

Всему свое время: чистка зубов по таймеру Oral-B Triumph 5000

Всем известны рекомендации стоматологов чистить зубы дважды в день в течение 2 минут, однако далеко не все этим рекомендациям следуют. Исследования показывают, что большинство людей посвящают уходу за полостью рта значительно меньше времени. Неудивительно, ведь каждый раз отслеживать продолжительность процедуры — неудобно и скучно. Поэтому Oral-B Triumph 5000 самостоятельно контролирует время чистки благодаря вынесенному на автономный дисплей таймеру и приучает нас чистить зубы ровно столько, сколько необходимо.

Не давите на меня: автоматический контроль нажима Oral-B Triumph 5000

Стараясь качественно почистить зубы, мы часто переусердствуем и прилагаем излишние усилия, что может привести к повреждениям эмали и десен. С электрической зубной щеткой Oral-B Triumph 5000 этого не произойдет: гаджет регулирует силу воздействия, делая ее безопасной и оптимальной для достижения наилучшего результата. За счет системы тройного контроля давления Oral-B Triumph 5000 предупреждает о слишком сильном нажиме на зубы и отключается в нужный момент.

Полезное с приятным: финальные штрихи к портрету Oral-B Triumph 5000

Электрическая зубная щетка Oral-B Triumph 5000 не только обеспечивает качественную чистку зубов, но и помогает сделать процесс ежедневного ухода за полостью рта максимально комфортным и приятным. В числе преимуществ нового гаджета — эргономичная рукоятка со специальной нескользящей поверхностью, входящие в комплект 5 сменных насадок, зарядное устройство с контейнером для их хранения, портативное зарядное устройство SmartPlug и футляр для путешествий.

Чтобы широко улыбаться в праздники (и не только), прислушайтесь к мнению стоматологов со всего мира, которые рекомендуют выбирать электрические зубные щетки Oral-B**, и подарите зубам ежедневную профессиональную чистку с суперсовременным гаджетом Oral-B Triumph 5000.

* Основано на однократном клиническом испытании.

** Бренд, который рекомендуют и используют большинство стоматологов во всем мире.