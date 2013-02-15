В Новоград-Волынском памятник Ленину пал жертвой продвижения нации вперед

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня проголосовало большинство депутатов Новоград-Волынского городского совета.

Решения о сносе памятника В.Ленину инициировали депутаты от ВО "Свобода" и местные жители, которые провели митинг под стенами горсовета во время ее работы.

В митинге приняли участие более 100 человек, среди которых члены ВО «Свобода» и жители Новоград-Волынского.

«Мы заявили, что мы, свободовцы, уважая право старшего поколения на собственное мнение относительно истории Советского Союза, в то же время должны помнить о том, что когда мертвые хватают за ноги живых, продвижения нации вперед не происходит. У нас, украинцев, есть свои герои, собственная история, и мы будем ее возвращать», - заявил журналистам после сессии председатель Житомирской областной организации ВО «Свобода» Сидор Кизин.

«Это событие хоть и опоздало на двадцать два года, но засвидетельствовало, что сознание людей освобождается от колониального мрака», - сказал он.