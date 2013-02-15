Сегодня - 24-я годовщина вывода войск СССР из Афганистана
Сегодня, 15 февраля, в Украине отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств и 24-я годовщина вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан.
В этот день 24 года назад командующий 40-й армией ограниченного контингента Советских войск в Афганистане генерал-лейтенант Борис Громов пересек мост через реку Амударью со словами: "За мной не осталось ни одного советского солдата".
Эта война унесла жизни 3360 украинцев. За годы афганской войны 72 военнослужащих были удостоены звания Герой Советского Союза, 11 из них - украинцы.
Сегодня в Украине живет около 164 тысяч участников военных конфликтов в разных странах мира, сообщает пресс-служба Минобороны.
В настоящее время службу в Вооруженных Силах Украины проходят около 5 тысяч офицеров и военнослужащих-контрактников, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств.