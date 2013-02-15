Сегодня - 24-я годовщина вывода войск СССР из Афганистана

В этот день 24 года назад командующий 40-й армией ограниченного контингента Советских войск в Афганистане генерал-лейтенант Борис Громов пересек мост через реку Амударью со словами: "За мной не осталось ни одного советского солдата".

Эта война унесла жизни 3360 украинцев. За годы афганской войны 72 военнослужащих были удостоены звания Герой Советского Союза, 11 из них - украинцы.

Сегодня в Украине живет около 164 тысяч участников военных конфликтов в разных странах мира, сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время службу в Вооруженных Силах Украины проходят около 5 тысяч офицеров и военнослужащих-контрактников, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств.