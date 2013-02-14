Работники литейно-механического завода требуют невыплаченную зарплату

Как передает корреспондент УНИАН, по словам пикетчиков, которых собралось около пятидесяти человек, недавно им выплатили лишь 14% задолженной зарплаты (задолженность за январь-март 2012 г.), а общий долг составляет более 3 млн грн.

Пикетчики также отметили, что пришли под стены областной администрации, чтобы привлечь внимание всех, кто может повлиять на ситуацию, поскольку боятся ликвидации завода его владельцами и тогда они останутся без денег и работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, пикетчики передали обращение к председателю ОГА Василию Берташу (в то время его не было в здании администрации), а также в письменном виде обратились с просьбой о поддержке к народным депутатам Украины от Ровенской области.

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Как сообщал УНИАН, 25 декабря, почти полсотни работников Ровенского литейного завода почти час блокировали движение по трассе Ровно-Луцк. Участники акции требовали выплаты более 3,2 млн грн, которые задолжали более 400 работникам этого предприятия.

26 декабря 2012 года работники Ровенского литейного завода пикетировали облгосадминистрацию, требуя выплатить зарплату.

С представителями пикетчиков встретился глава ОГА Василий Берташ, который сообщил, что в телефонном разговоре достиг договоренности с нынешним владельцем предприятия Евгением Казаковым о выплате части задолженной зарплаты на сумму 1 млн грн до конца года (литейный завод входит в состав лизинговой компании «Украгромашинвест»).

С представителями трудового коллектива также встретился начальник Ровенского районного отдела внутренних дел Руслан Мельник, который сообщил, что против руководителей предприятия открыто уголовное производство по ст. 175 (невыплата заработной платы), ст. 358 (подделка отчетной документации), ст. 190 ч. 2 (мошенничество).