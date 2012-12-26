Рабочие Ровенского литейного завода блокировали трассу и собираются к губернатору

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции почти час постоянно двигались поперек автотрассы, чтобы таким образом у правоохранительных органов не было формальных оснований обвинить их в перекрытии движения.

Участники акции требовали выплаты свыше 3,2 млн. грн, которые задолжали болем чем 400 работникам этого предприятия.

После вмешательства милиции движение на автотрассе было разблокировано.

Участники акции объяснили журналистам, что их обращения к власти и правоохранительным органам по этому поводу не дали желаемых результатов.

В частности, не было выполнено поручение председателя облгосадминистрации Василия Берташа, который поручил территориальной государственной инспекции по вопросам труда принять меры по оплате труда и привлечь к ответственности виновных в создании долга.

Напомним, несколько дней назад представители трудового коллектива завода пикетировали сессию областного совета. Тогда представители законодательной власти области пообещали протестующим, что об их проблемах председатель облсовета Юрий Кичатый расскажет 25 декабря во время заседания Совета регионов при Президенте Украины.

Также представители трудового коллектива заявили о намерении пикетировать областную государственную администрацию 26 декабря.