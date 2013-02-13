В Донецке при посадке загорелся самолет, есть жертвы

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в Донецке «самолет из Одессы совершил аварийную посадку - он приземлился как-то неровно на полосу, и произошло возгорание. Есть информация о трех погибших ». По словам источника, сотрудники МЧС тушат пожар.

В международном аэропорту «Донецк» им. С. Прокофьева официально подтвердили факт сегодняшней авиакатастрофы самолета АН-24 и наличие пострадавших.

По информации официального сайта аэропорта, «13 февраля в аэропорту Донецк произошла чрезвычайная ситуация во время посадки самолета АН-24 авиакомпании «Южные авиалинии», летевший рейсом 8971 «Одесса - Донецк», на борту находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа».

«Пострадавшим оказана медицинская помощь. В данный момент в аэропорту работает комиссия по выяснению причин происшествия », - указано в официальном сообщении.

В пресс-центре аэропорта корреспонденту УНИАН ничего не смогли сказать о погибших, сославшись на то, что у них «пока нет никакой официальной информации», но пообещали проинформировать о ситуации "в ближайшие 2 часа".

Как пишут Новости Донбасса, сейчас ищут 3-х пропавших пассажиров. В этом самолете на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Боруссия" летели любители футбола.