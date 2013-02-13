В Полтаве СБУ нагрянула с обысками в милицию
14:21, 13 февраля 2013Общество
5609
В Полтаве работники СБУ провели обыски в управлениях милиции и задержали нескольких милиционеров, подозреваемых в торговле наркотиками.
Нескольких милиционеров арестовали
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью облуправления милиции, по их данным и данным источников в СБУ, вчера, 12 февраля, сотрудники подразделения СБУ «Альфа» провели в Полтаве обыски в помещениях управлений милиции. Во время спецоперации были задержаны работники милиции.
"Задержаны трое работников милиции в одном из райотделов Полтавы", сообщил начальник отдела по связям с общественностью облуправления милиции Юрий Сулаев.
По теме: Милиционеру дали 1,5 года с конфискацией за «крышевание» наркоторговцев
По данным других источников, задержаны также несколько жителей Полтавы, подозреваемых в торговле наркотиками.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter