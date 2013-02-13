В Полтаве СБУ нагрянула с обысками в милицию

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью облуправления милиции, по их данным и данным источников в СБУ, вчера, 12 февраля, сотрудники подразделения СБУ «Альфа» провели в Полтаве обыски в помещениях управлений милиции. Во время спецоперации были задержаны работники милиции.

"Задержаны трое работников милиции в одном из райотделов Полтавы", сообщил начальник отдела по связям с общественностью облуправления милиции Юрий Сулаев.

По теме: Милиционеру дали 1,5 года с конфискацией за «крышевание» наркоторговцев

По данным других источников, задержаны также несколько жителей Полтавы, подозреваемых в торговле наркотиками.