Милиционеру дали 1,5 года с конфискацией за «крышевание» наркоторговцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В ходе следствия было установлено, что организатором преступной группировки, в состав которой входили 9 мужчин, была 40-летняя жительница Ивано-Франковской области.

На протяжении 2011-2012 годов женщина привлекала наркозависимых, ранее судимых лиц, которые по ее указаниям покупали необходимые для изготовления наркотиков сырье и прекурсоры. В последующем в арендованных квартирах злоумышленники изготовляли наркотическое средство и сбывали его на территории области.

По данным СБУ, преступники действовали под прикрытием сотрудника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков. За свои «услуги» работник милиции получал денежное вознаграждение. Он предупреждал своих «подопечных» о возможных проверках со стороны правоохранителей, и таким образом наркоторговцам длительное время удавалось избегать задержания.

В среднем в течение месяца наркогруппировка получала более 100 тыс. грн незаконной прибыли.

В начале марта 2012 года сотрудники СБУ задержали восемь членов преступной наркогруппировки во время очередного сбыта наркотического средства.

На следующий день правоохранители задержали коррумпированного милиционера, который способствовал этой противоправной деятельности.

Решением суда организатор ОПГ осуждена к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Остальные участники группировки осуждены к различным срокам заключения – от 1,5 до 5 лет.

Милиционер, способствовавший противоправной деятельности наркогруппировки, также судом признан виновным и осужден к 1,5 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества. Он также лишен специального звания «лейтенант милиции» и права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах, информировали в СБУ.