В Ровно отметили годовщину со дня гибели командира УПА-Север

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия с участием общественности, городской власти и ветеранов УПА состоялись возле памятника К.Савуру.

Как сказал на митинге народный депутат от ВО «Свобода» Олег Осуховский, пример жизни и борьбы К.Савура – это «пример украинца, который действительно отдал самое ценное - свою жизнь за Украину, за украинцев, за наше будущее».

*** К.Савур родился в Збараже Тернопольской области. В начале Второй мировой войны возглавлял подполье ОУН на Волыни, а затем организовал здесь отряды УПА. Погиб с двумя охранниками в бою со спецотрядом НКВД 12 февраля 1945 года вблизи Оржевских хуторов под Ровно. Решением Украинского главного освободительного совета, ему было посмертно присвоено звание генерал-хорунжего УПА.