В проспекте эмиссии евробондов назвали цену транзита газа через Украину в 2013 году

Об этом говорится в проспекте эмиссии евробондов Украины, переданном УНИАН.

«В первом квартале 2012 года ставка транзита составила 3,08 доллара за тысячу кубометров на 100 километров, а к декабрю выросла до 3,12 доллара. Однако в 2013 году ожидаемая ставка транзита составит 3,1 доллара», - говорится в проспекте эмиссии.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года сократила транзит российского газа до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Транзит российского газа в страны Западной Европы по итогам 2012 года снизился на 19,7% - до 81,183 млрд куб. м, а в страны СНГ — на 0,69%, до 3,078 млрд куб. м

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.