Тарута о деле Щербаня: никакой борьбы за активы ИСД не было

Об этом Тарута заявил в 2й части интервью «Украинской правде», опубликованном сегодня.

В частности, Тарута сообщил, что схема работы ИСД после убийства акционеров компании Александра Момота и Евгения Щербаня не изменилась.

«Ситуация не изменилась. Как работали, так и продолжали работать. Была та же самая схема поставок газа […] Версия, что там был Янукович – это неправильная версия», -заявил руководитель ИСД.

При этом Тарута подчеркнул, что Щербань не был владельцем предприятий или активов ИСД.

«У ИСД в то время были одни только обязательства. Никаких активов, никакой приватизации, никаких приобретений через банкротства на тот момент не было. Первые активы появились аж в конце 1998 и в 1999 году. Поэтому, когда сейчас говорят, что там была борьба за активы, это неправильно. ИСД на тот момент был только механизмом обеспечения расчетов и улучшения деятельности [донецких] предприятий», - сообщил Тарута.

Напомним, ранее Тарута сообщил «УП», что у Тимошенко не было причин устранять Евгения Щербаня из-за конфликта ЕЭСУ и ИСД.

«Все коммерческие конфликты с ЕЭСУ у нас закончились до января 1996 года – за десять месяцев до убийства Евгения Щербаня. В январе мы уже были в одной лодке», -заявил Тарута.