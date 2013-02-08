Газпром еще верит, что сможет нарастить поставки в Европу

ОАО "Газпром"в 2013 году ожидает роста экспорта газа в Европу до 151,8 миллиарда кубометров, в страны СНГ и Балтии - до 74,5 миллиарда кубометров, говорится в материалах компании, представленных на дне инвестора, пишет РИА "Новости".

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По итогам 2012 года в Европу было поставлено 138,8 миллиарда кубометров газа при средней цене в 402 доллара за тысячу кубов, в страны СНГ и Балтии - 64,4 миллиарда кубов при средней цене 308 долларов за тысячу кубов.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист компания «Газпром» в 2012 году снизила добычу газа до 488 млрд куб. м с 513 млрд в 2011 году, экспорт в дальнее зарубежье - до 138 млрд куб. м со 150 млрд. Таким образом, «Газпром» снизил добычу в 2012 году на 4,9%, экспорт - на 8%.