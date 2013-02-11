Депутату, который пьяным сбил насмерть двух людей, дали 9 лет

Ленинский районный суд Кировограда приговорил депутата Компанеевского райсовета (Кировоградская область), сбившего насмерть двух человек летом 2011 года, к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3-х лет.

Об этом говорится в официальном сообщении прокуратуры Кировоградской области.

По сообщению, государственный обвинитель по делу назвал приговор суда законным и справедливым.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года прокуратура Кировоградской области заявляла о том, что рассмотрение уголовного дела о ДТП при участии депутата Компанеевского районного совета неправомерно затягивается судом.

20 августа 2011 года, находясь за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, депутат райсовета нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть двух человек, в том числе 3-летнего мальчика.