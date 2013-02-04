В столкновении иномарок в Киеве погибли трое юношей
09:55, 04 февраля 2013Общество
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В Киеве при столкновении иномарок погибло трое юношей.
В лобовом столкновении погибли трое / Фото ГАИ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 3 февраля, в 14.30 по улице Братиславской.
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Fiat Scudo».
В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Daewoo» (19-летние юноши) погибли, а водитель и пассажирка автомобиля «Fiat» получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.
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