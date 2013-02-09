Организаторы кредитного союза брали кредиты на чужие паспорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины

Установлено, что частный предприниматель создал кредитный союз и привлек к руководству им своих знакомых. Создание такого учреждения для злоумышленников сразу было лишь поводом для незаконного обогащения, отмечается в сообщении.

Соучастники преступления сумели убедить людей, что именно их организация сможет спасти в тяжелую минуту или помочь в бизнесе. Желающих внести свою долю ради возможного удовлетворения в будущем кредитных вопросов оказалось немало, поскольку из капитала финансового учреждения участникам преступной организации удалось присвоить почти 8 млн. грн.

Используя свое служебное положение и имея доступ к персональным данным вкладчиков, они незаконно оформляли на их имена кредиты. Полученные средства присваивали и использовали в собственных целях.

По собранным УБОП материалам было возбуждено уголовное дело за совершение злоумышленниками ряда особо тяжких преступлений.

Все злоумышленники привлечены к уголовной ответственности, наибольший срок пребывания за решеткой получил бывший руководитель кредитного союза - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и заниматься финансовой деятельностью, связанной с предоставлением финансовых услуг сроком на 3 года.