В Полтаве не хватает вакцин для всех пострадавших от укусов собаки

Об этом журналистам сообщил заместитель начальника городского управления здравоохранения Полтавского горисполкома Александр Насонов.

По его словам, вакцинировали сначала детей и тех взрослых, у кого были глубокие раны от укусов.

«Мы выбрали все остатки вакцины от бешенства в «Полтавафарм», которые были. Заказали вакцину еще», - сказал А.Насонов.

Он также отметил, что врачи точно не знают, была ли собака больна бешенством, однако решили перестраховаться и вакцинировать всех пострадавших.

Напомним, вечером в четверг, 7 февраля, в Киевском районе Полтавы собака покусала 28 человек, среди которых 7 детей.

Поиски собаки на данный момент продолжает ветеринарная служба совместно с работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.