Руководители «Уманьавтодора» прикарманили 34 млн во время ремонта дорог

В Черкасской области работники милиции во время расследования деятельности ранее ликвидированного конвертационного центра выявили, что служебные лица ПАО «Уманьавтодор», злоупотребляя служебным положением, в 2011-2012 годах присвоили около 34 млн грн государственных средств.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области со ссылкой на начальника УМВД в области Валерия Дернового, 1 февраля оперативники УГСБЭП ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 1 млрд грн, в результате деятельности которого госбюджет недосчитался около 150 млн грн.

В рамках расследования этого дела следователи вышли на ряд предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра. Среди этих предприятий были и бюджетные учреждения. В ходе расследования было установлено, что служебные лица «Уманьавтодора», выполняя ремонтно-строительные работы автодорог на территории Черкасской области за бюджетные деньги, часть их присвоили. Должностные лица завышали объем и стоимость выполненных работ путем оформления псевдоопераций. В дальнейшем конвертировали безналичные средства в наличность за счет проведения фиктивных операций по закупке товаров, работ или услуг у специально созданных для этого предприятий.

По собранным материалам следственным управлением УМВД в области в отношении служебных лиц «Уманьавтодора» на этой неделе открыто уголовное производство по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, или организованной группой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление причастных лиц, привлечение их к ответственности и возмещение причиненного государству ущерба.