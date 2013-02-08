НБУ назвал ПриватБанк самым эффективным финучреждением страны

"Очень важным для нас является то, что после трех лет убыточной деятельности отечественный банковский сектор вышел на прибыльный уровень. За 2012 год прибыль банковской системы составила почти 5 млрд грн, в то время как по 2011 год банки понесли убытки в сумме 7,7 млрд грн.

Среди банков, которые продемонстрировали лучший финансовый результат в 2012 году, такие банки, как "ПриватБанк", "Укргазбанк", "ВТБ Банк", "Ощадбанк", - рассказал заместитель главы Нацбанка Алексей Ткаченко. Кроме того, он уточнил, что наибольший размер уставного капитала имеют государственные банки и "ПриватБанк".



Напомним, согласно рейтингу world's Best Banks 2012, который составляется ежегодно британским финансовым журналом The Banker, "ПриватБанк" был признан лучшим украинским банком и вошел в число лучших банков мира.