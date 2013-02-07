По факту падения «кукурузника» начато расследование

Как рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, ”установлено, что на борту самолета, который совершал перелет из Ровенской области, пассажиры не находились, однако этот самолет упал неподалеку от жилых домов, поэтому начато расследование”.

По предварительным данным, пилот не сориентировался в погодных условиях, не выбрал безопасную высоту, в результате чего самолет столкнулся с землей. Пилоту, который получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь и его доставили в Чудновскую районную больницу.

Сведения о событии линейным отделом на станции Козятин УМВД Украины на Юго-Западной железной внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) УК Украины.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Коростенская прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа правоохранителей и Коростенский прокурор по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в результате падения самолета Ан-2 травмирован человек.

7 февраля в 14:30 спасателям поступило сообщение, что на поле вблизи с. Княжин Чудновского района Житомирской области «возникла авиационное происшествие с самолетом АН-2», принадлежащего авиакомпании «Полтава-Аэро». Самолет совершал перелет из Ровно в г. Полтава. На борту самолета находился один член экипажа, житель г.Новоград-Волынский Житомирской области.

В результате происшествия пилот получил травму головы. К месту происшествия было направлено спасательное отделение пгт Чуднов во главе с начальником службы гражданской защиты. В 14:44 по прибытию подразделения к месту происшествия были приняты меры по предупреждению возгорания самолета.