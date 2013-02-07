На Житомирщине упал «кукурузник»: пилот выжил

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 7 февраля в 14:30 спасателям поступило сообщение, что на поле возле с. Княжин Чудновского района Житомирской области «возникло авиационное происшествие с самолетом Ан-2», принадлежащим авиакомпании «Полтава-Аэро». Самолет осуществлял перелет из г. Ривне в г. Полтава. По предварительным данным, из-за густого тумана пилот потерял ориентацию и допустил столкновение самолета с землей. На борту самолета находился один член экипажа, житель г. Новоград-Волынский Житомирской области.

В результате происшествие пилот получил травму головы. К месту события было направлено спасательное отделение пгт Чуднов во главе с начальником службы гражданской защиты. В 14:44 после прибытия подразделения на место происшествия были приняты меры по предупреждению возгорания самолета.

На месте происшествия работает оперативная группа ТУ МЧС Украины в Житомирской области, оперативная группа Чудновской службы гражданской защиты и следственно-оперативная группа Чудновского РО УМВД.