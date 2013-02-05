Обама подписал закон, предотвращающий дефолт США

Как сообщает РИА Новости, законопроект предусматривает продолжение финансирования статей бюджета по оплате международных обязательств США, что позволяет стране избежать объявления технического дефолта. Белый дом поддержал законопроект, хотя и заявил, что предпочел бы не отсрочку решения вопроса, а его полное согласование на долгосрочный период.



Ранее, 23 января, законопроект приняла палата представителей, 31 января его одобрил сенат.

Потолок госдолга в США на данный момент составляет 16,394 триллиона долларов, в последний раз он повышался в конце января 2012 года. Страна преодолела этот потолок 31 декабря 2012 года, однако Минфин принял меры, необходимые для продолжения обслуживания долга до настоящего времени.