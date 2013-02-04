Российский бизнесмен может стать вице-премьером Беларуси

Об этом сообщил источник в администрации президента РБ.

По данным источника, на новой должности Дмитрий Мазепин будет курировать вопросы финансово-экономических взаимоотношений с главным внешним контрагентом РБ – Россией. В частности, уже близко достижение договоренности о предоставлении Сбербанком России кредита правительству Беларуси в объеме $3 млрд. Долгосрочный кредит, предоставляемый по льготной ставке, как предполагается, пойдет на оплату российских энергоносителей. Ключевым организатором и менеджером этой сделки была компания «Уралхим», де-факто подконтрольная г-ну Мазепину. Гарантом по кредиту, как планируется, выступит бельгийская финансовая корпорация Fortis.

Чтобы российский бизнесмен смог занять государственную должность в РБ, ему специальным указом президента страны Александра Лукашенко будет предоставлено белорусское гражданство.

Справка УНИАН.В 2002-2003 гг. – Дмитрий Мазепин занимал должность президента компании "Сибур". С 2007 года является председателем Совета директоров химической компании "Уралхим".

Компания Fortis основана в 1990 году и занимается банковским и страховым делом, а также управлением капиталовложениями в странах Бенилюкса. В 2008 году реструктурирована и ее бельгийское подразделение включено в состав финансовой группы BNP Paribas.