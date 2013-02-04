Контрольный пакет Хмельницкгаза теперь тоже у Фирташа

Как сообщает электронная система раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на конец третьего квартала 2012 года "Газтек" сконцентрировал в своей собственности 50% акций «Хмельницкгаза».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины, в декабре 2012 года «Газтек» на приватизационном конкурсе также приобрел около 0,998% «Хмельницгаза». Таким образом, а настоящее время "Газтек" является собственником практически контрольного пакета акций компании.

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Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Хмельницкгаз» (г. Хмельницкий) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также банк «Надра».