Уже даже в МИД Украины знают, что двух из Укрспецэкспорта взяли на взятке

Об этом УНИАН сообщил и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Он сообщил, что, по информации Посольства Украины в Казахстане, 26 января в Астане местными компетентными органами были задержаны двое работников «Укрспецэкспорта».

28 января состоялось заседание в районном суде в Астане, по результатам которого принято решение о продлении срока пребывания задержанных под стражей до 10 суток для проведения дополнительных следственных действий. На данный момент официальных обвинений гражданам Украины не предъявлено.

Посольством Украины в Казахстане принимаются меры в контексте обеспечения консульского сопровождения указанного дела. Состояние здоровья задержанных удовлетворительное, жалобы относительно условий содержания отсутствуют, они обеспечены адвокатами.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Казахстане.

Как сообщал УНИАН, в государственной компании «Укрспецэкспорт» признали, что в Казахстане по подозрению в передаче взятки задержаны их сотрудники.

Как сообщил телеканалу ТВі руководитель управления информационной политики ГК "Укрспецэкспорт" Андрей Масальский, двое из трех задержанных - работники предприятия. "Это сотрудники компании. Я вам не могу озвучить их фамилии, поскольку не получили официальной информации ни от казахстанской стороны, ни от украинского МИД. К тому же, мы проводим внутреннюю проверку информации, после которой будут сделаны какие-то выводы", – сказал А.Масальский.

31 января ZN.UA со ссылкой на собственный источник сообщило, что в Казахстане по подозрению в даче взятки задержаны двое высокопоставленных должностных лиц государственной компании "Укрспецэкспорт". Оба являются руководителями департаментов.

Задержание украинцев было проведено в международном аэропорту в тот момент, когда они собирались вылететь домой. До этого представители "Укрспецэкспорта" провели встречу с должностным лицом, которое представляло казахстанскую власть, и передали ему "благодарность" за содействие в реализации контрактов. По информации из разных источников, сумма взятки составляла 200 тысяч долларов.

Одновременно с этим казахстанское телевидение со ссылкой на источник в силовых структурах страны распространило заявление о задержании начальника Главного управления вооружений Министерства обороны Казахстана Алмаза Асенова по подозрению в получении крупной взятки. А.Асенов подозревается в получении 200 тысяч долларов. В Министерстве обороны генерал-майор А.Асенов отвечал за закупку, модернизацию и утилизацию различных видов вооружений. Отмечается, что все крупные контракты проходили именно через его управление.