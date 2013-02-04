Доллар на межбанке растет

В понедельник, 4 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1420/8,1470 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2717/21, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,0765/11,0850. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3602/04 (пятница – 1,3621/23).

В пятницу, 1 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.