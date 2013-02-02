Обломки украинско-российской ракеты «Зенит» так и не нашли

Как сообщили УНИАН в компании «Морской старт», ракета упала в Тихий океан в примерно 4 км от стартовой установки Odyssey.

Этот район был обследован с вертолета, но обломков ракетоносителя не обнаружено.

Кроме того, отмечается, что персонал компании в результате инцидента не пострадал.

В тоже время в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что после старта на начальном этапе начался сбой с полетом ракеты-носителя (РН). Была сформирована команда на аварийное выключение двигательной установки первой ступени.

«В соответствии с циклограммой полета, в течение 20 секунд двигательная установка не реагировала на сбой. После этого для увода РН на безопасное расстояние от пусковой платформы была сформирована команда на аварийное выключение двигателей. Полет ракеты-носителя был прекращен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета-носитель «Зенит-2S» изготовлена на Государственном предприятии «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» («ЮЖМАШ», г.Днепропетровск). Часть комплектующих элементов, двигательная установка первой ступени, разгонный блок ДМ-SL и система управления произведены на предприятиях Российской Федерации. Запуск выполняла международная акционерная компания Sea Launch (г. Лонг Бич, штат Калифорния, США).

Проведенный экспресс-анализ полученной телеметрической информации позволяет сделать предварительный вывод о том, что двигательная установка первой ступени и система управления ракеты-носителя работали в штатном режиме.

В то же время, анализ документации на предприятиях-изготовителях двигательной установки (НПО «Энергомаш») и системы управления (НПЦ АП) показал, что отклонений при их изготовлении не было.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля «Зенит-3SL» не смог вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 27 в рамках проекта «Морской старт» и упал в Тихий океан.