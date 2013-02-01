В МВД рассказали журналистам, как уберечь от взлома электронную почту

Согласно анализу информационных запросов, поступающих в МВД Украины, вопросы о преступных посягательств в киберпространстве являются одними из тех, которые волнуют представителей СМИ больше всего. Специалисты ведомства дали несколько советов, как не стать жертвами киберпреступников. Диалог состоялся в рамках инициативы Президента Украины «Открытый разговор».

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, руководитель управления по борьбе с киберпреступностью МВД Максим Литвинов ответил на вопросы представителей медиа, возникшие в связи с несколькими резонансными сообщениями о несанкционированном доступе к электронным почтовым ящикам журналистов. В частности, он дал несколько практических советов по безопасному использованию электронными сервисами.

В первую очередь это касается использования антивирусных программ, пользования сложными паролями длиной не менее 8 символов, которые не имеют никаких привязок к персональным данным человека.

«Мы также рекомендуем использовать разные пароли при доступе к собственным профилям в различных социальных сетях, а также быть осторожными при пользовании точками свободного доступа WI-FI. Невнимательное отношение к персональной информации играет на руку киберпреступникам», - подчеркнул М.Литвинов.

По его словам, также необходимо внимательно относиться к требованиям безопасности при пользовании электронными сервисами, не размещать всей персональной информации в свободном доступе и т.п. Если же пользователь обнаружил признаки несанкционированного доступа к собственному электронному почтовому ящику или профилю, следует немедленно обратиться с заявлением в милицию.

Правоохранители также планируют распространить эти рекомендации среди категорий граждан, которые являются активными пользователями сети Интернет.