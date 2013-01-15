Неизвестные взломали почтовый ящик журналиста Украинской правды

Об этом, как сообщает Украинская правда, он написал в своем блоге.

"Мое личное мнение - искали способы поступления информации ко мне. Например, фотографии внутри дома Януковича в "Межигорье". Или австрийские материалы на сына Азарова. Искали зря. Потому что фото почтой не пересылались. А материалы на сына Азарова взяты в открытом доступе", - считает журналист.

Он также сообщил, что с конца прошлого года злоумышленник через электронную почту пытался ему "слить" компромат на Сергея Арбузова. "После нового года он возобновил свои попытки. Вчера письмо с вложенным вирусом я переслал своему коллеге, чтобы тот проверил его. Вдруг получил от него ответ:" С файлом все Ок!, Просто зашифрован, попробуй вот так открыть. Или выруби антивирус и открывай ", - рассказал журналист. Однако перед запуском письмо Лещенко осмотрительно спросил коллегу, писал он ему такое письмо, и тот ответил, что нет.

Журналист подозревает, что вор намеревался получить доступ к его компьютеру. "Под видом компромата на Арбузова и, подделывая письма от коллеги, он пытался побудить меня установить на компьютере вирус. Благодаря которому он мог бы не просто получить все данные с машины, но также все пароли к другим ящикам, фейсбуку и серверу Украинской правды ", - написал Лещенко.