Харьковские прокуроры помешали милиционерам продавать метамфетамин

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Александра Бабикова.

По его данным, милиционеры занимались незаконными поставками наркотических средств и психотропных веществ на территорию Харьковской области. Их незаконная деятельность была прекращена на этой неделе.

Проводится досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.