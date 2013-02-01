Украинская милиция за год научилась соблюдать права человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Э.Разбаш сказал во время церемонии закрытия проекта Twinning «Содействие совершенствованию системы охраны общественного порядка внутренними войсками МВД Украины».

Он отметил, что целью проекта было улучшение работы внутренних войск во время выполнения задач.

«Я думаю, за последний год мы увидели, что этот результат был достигнут», - сказал Э.Разбаш.

В частности, по его мнению, проведение Евро-2012 без значительных инцидентов – это лучшая иллюстрация того, что результат был достигнут.

Как сообщал УНИАН, реализация проекта Twinning «Содействия совершенствованию системы охраны общественного порядка внутренними войсками МВД Украины» началась год назад.

В течение 2012 года французские и румынские правоохранители делились своим опытом с бойцами внутренних войск Украины.

Справка УНИАН. Twinning - это инициатива Еврокомиссии, которая была основана в 1998 году в контексте подготовки к расширению Европейского Союза (ЕС). Для Украины реализация проектов Международной технической помощи Twinning стала возможной в рамках подписанного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС, а также Плана действий Украина-ЕС.