Эксперты говорят, что в Украине все труднее провести мирное собрание

По данным Центра политико-правовых реформ, в прошлом году было принято 358 постановлений о запрещении мирных собраний против 227 постановлений в 2011 году.

Об этом «Немецкой волне» рассказал заместитель председателя Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида, отмечая, что начиная с 2010 года – года вступления на пост Президента Украины Виктора Януковича, рост количества судебных запрещений мирных собраний является постоянной тенденцией. Эксперт по вопросам судопроизводства отмечает, что митинги все чаще запрещают со времени проведения "судебной реформы, которая сделала зависимыми судей от политической власти".

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По данным Центра, количество судебных дел о запрещении мирных собраний, которые рассмотрели в прошлом году окружные административные суды, существенно выросло. И неизменно, почти в 90 процентах дел, суды принимали решение в интересах органов власти, отмечают в Центре политико-правовых реформ. Так, 358 постановлений о запрещении было принято в прошлом году, 227 постановлений - в 2011 году.

Эксперты обращают внимание, что по сравнению с 2009 годом (до проведения судебной реформы по представлению В.Януковича), количество запрещений выросло в четыре с половиной раза.

Р.Куйбида уточняет, что не все постановления попадают в Единый госреестр судебных решений, поэтому реально количество решений может быть еще больше.

На запрос DW в Государственную судебную администрацию о том, по скольким судебным делам было принято решение удовлетворить иск об ограничении права на мирное собрание, в учреждении ответили, что в 2011 году было 237 таких решений, а в прошлом году – 349. Речь идет о категории дел о проведении собраний, митингов, шествий и демонстраций; противодействии деятельности обществ, учреждений, других организаций, посягающих на конституционный строй, права и свободы граждан. Как стало известно из ответа, встречный иск об устранении ограничений права на мирное собрание за прошлый год был удовлетворен только однажды, а в 2011 году повезло все же провести мероприятия, невзирая на намерение запрещения, в семи случаях.

По данным Центра политико-правовых реформ, лидирует в количестве запрещений мирных собраний Харьковская область, за ней идут Крым, Киевская и Николаевская области.