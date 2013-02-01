Томенко: Суды над журналистами становятся нормой в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко, на пресс-конференции в Ужгороде он сказал: «Раньше это были тенденции «кучмовского» режима, теперь – режима Януковича».

Н.Томенко проинформировал, что в комитет поступило обращение от редактора интернет-издания «Херсонская правда» по поводу нарушения его процессуальных прав. Начальник райотдела херсонского городского управления милиции подал судебный иск против редактора интернет-издания и требует взыскания морального ущерба в сумме 100 тыс. грн. Как сообщил журналист, в обнародованной им информации, где речь шла об убийстве преступника, застреленного работниками милиции при задержании, он не назвал никого из «силовиков», более того, сразу обнародовал официальное сообщение городской прокуратуры с опровержением факта такого инцидента. Несмотря на это, на журналиста подали в суд и своевременно не проинформировали о начале судебных заседаний.

Н.Томенко напомнил, что в Украине действует Закон «Об информации», который был принят при его активном участии. По его словам, больше всего злоупотребляют им должностные лица МВД и других правоохранительных органов.

«Это правовое невежество, которое демонстрируют руководители структурных подразделений МВД, подавая иск к журналистам с требованиями возмещения морального ущерба, вопреки положениям части 2 статьи 31 Закона Украины «Об информации», где четко сказано, что должностные лица в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации вправе требовать в судебном порядке только опровержения недостоверной информации о себе и не вправе требовать возмещения морального ущерба. Такое право предоставляется только физическим лицам», - отметил председатель профильного комитета.

Также он сообщил, что Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации обратился к министру внутренних дел Украины и к председателю районного суда в Херсоне с просьбой обратить внимание на данный инцидент и разобраться в создавшейся ситуации.

Кроме того, по словам Н.Томенко, комитет будет внимательно отслеживать этот судебный процесс, поскольку практика такого «диалога» правоохранительных органов и журналистов в Украине сегодня становится угрожающей тенденцией.