В Херсоне начальник райотдела через суд требует с журналиста 100 тысяч гривен

Начальник Днепровского райотдела милиции г. Херсон Владимир Мартыненко требует в суде взыскать с херсонского журналиста Тараса Бузака 100 тыс. грн за публикацию, в которой ни он, ни возглавляемое им РОВД не упоминаются.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный редактор интернет-издания «Херсонская правда», депутат Суворовского районного совета в г. Херсон от «Фронта Змин» Тарас Бузак.

По словам журналиста он 26 января получил повестку в суд в связи с иском о защите деловой репутации и возмещении морального ущерба от начальника Днепровского райотдела МВД Украины.

При этом, в конверте к повестке, в нарушение действующего законодательства, не была приложена копия иска.

28 января журналист посетил суд, где выяснил, что судебные разбирательства уже идут, просто он о них не знает.

«Оказывается первое судебное заседание по этому делу уже состоялось. И состоялось оно 16 января 2013 года. Хотя постановление суда об открытии производства по делу датировано 18.12.2012 г. По словам работников суда, все материалы были мне отправлены еще 26.12.2012 г. Но я их не получал», - сообщил Т.Бузак.

Из иска журналист узнал, что милиция хочет взыскать с него моральный ущерб в связи с публикацией материала о стрельбе в Херсоне: "Вчера на углу улиц Перекопская и Черноморская стреляли", которая была опубликована на его сайте 19 ноября 2012 года.

В тексте указанной заметки дословно сообщалось: «Вчера, 18 ноября, около 7:45 часов на углу улиц Перекопская и Черноморская лежал труп. По словам жителей находящихся рядом домов и случайных прохожих ранним утром происходило задержание правоохранителями преступника, который был убит автоматной очередью».

Однако какой именно РОВД проводил задержание и фамилии правоохранителей в публикации не назывались.

По словам Т.Бузака истец убежден, что этой заметкой издание позорит его деловую репутацию, ведь охрану общественной безопасности на упомянутой территории осуществляет именно Днепровский райотдел милиции.

Позже прокуратура области опровергла указанную информацию, а издание Т.Бузака сообщило позицию прокуратуры.

Корреспонденту УНИАН не удалось получить комментарий истца, так как он не идет на контакт с прессой. Пресс-служба облуправления МВД также не комментирует ситуацию.

С точки зрения известного херсонского правозащитника, журналиста, главы областного отделения КИУ Дементия Белого этот судебный иск только подчеркивает непрофессионализм отдельных милиционеров и бросает тень на весь милицейский состав.

«А ведь все могло быть совершенно просто: разъяснение в редакцию "Херсонской правды" о ситуации с преступностью в районе, о том что же произошло тем трагическим утром с неизвестным человеком, и приглашение журналистов издания на совместный рейд. Уверяю, что милиция от этих простых и элементарных дел получила бы во сто крат больше, чем от иска.», - считает Д.Белый.

Т.Бузак уже обратился к медиа-юристам местных правозащитных организаций для помощи во время данного процесса.