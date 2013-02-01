На Донетчине предприятие растранжирило из бюджета полтора миллиона гривен

Донецкой прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины во время проверки на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса выявлено незаконное расходование государственных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Установлено, что руководством предприятия длительное время незаконно начислялись работникам премии, надбавки, другие выплаты и доплаты. Вследствие этого растрачено государственных средств на общую сумму более 1,7 млн грн.

Сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 364 УК Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, материалы переданы для осуществления досудебного расследования в органы внутренних дел.