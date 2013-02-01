Прокуратура хочет отсудить у «Мелитопольгаза» имущество на 80 млн

Прокуратура через суд заставляет ПАО «Мелитопольгаз», осуществляющего газоснабжение части Запорожской области, вернуть в собственность государства распределительные газопроводы, сооружения на них и транспортные средства специального назначения, всего на сумму свыше 80 млн. грн.

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Запорожской области Андрей Кудрявцев, прокуратура Запорожской области предъявила в интересах Фонда государственного имущества Украины в Запорожской области, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» иск к ПАО «Мелитопольгаз» о признании недействительным договора передачи данного имущества предприятию и его возврате в госсобственность.

«Постановлением хозяйственного суда Запорожской области открыто производство по делу, судебное заседание назначено на 13 февраля этого года», - сообщил зампрокурора.

По его словам, основанием для подачи иска о возврате ПАО «Мелитопольгаз» имущества на сумму свыше 80 млн грн стали результаты проверки, в ходе которой сотрудники прокуратуры Запорожской области установили, «что передача ПАО «Мелитопольгаз» распределительных газопроводов, сооружений на них и транспортных средств спецназначения проводилась без разрешения ФГИУ».