«Раву-Русскую» трясет: прокуратура подтвердила, что на таможне брали взятки

Прокуратура Львовской области подтвердила факты взяточничества на таможенном посту "Рава-Русская" Львовской таможни, опубликованные в СМИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, в рамках уголовного производства, внесенного 31 января в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 УК Украины, осуществлен ряд негласных следственных (розыскных) действий в зоне деятельности таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни. По их результатам подтверждены факты получения взяток за беспрепятственный пропуск на таможенную территорию Украины транспортных средств, которые ввозятся в режиме "импорт".

Согласно сообщению, „учитывая серию публикаций СМИ о вымогательстве взяток работниками пунктов пропуска Львовской таможни при ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств, подразделениями Службы безопасности Украины и прокуратуры Львовской области спланирован и проведен комплекс соответствующих мероприятий по выявлению и прекращению этих негативных явлений. На данное время, проводятся безотлагательные следственные действия, решается вопрос квалификации действий должностных лиц таможни и смежных контролирующих служб таможенного поста "Рава-Русская".

Справка УНИАН. Местные СМИ в последнее время публиковали материалы о вымогательстве взяток работниками таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни при пересечении границы.