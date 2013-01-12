Таможня вдвое сократила время оформления деклараций

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гостаможслужбы, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в декабре процедура таможенного оформления в режиме импорт заняла 1 час 39 минут, в режиме экспорт — 40 минут.

Как отмечают в Гостаможслужбе, такой результат обеспечила программа «Электронная таможня», упростив и сократив процедуру оформления документов.

В частности, в декабре 60% таможенных деклараций были оформлены в электронной форме. В целом в 2012 году сотрудники таможни оформили около 3,3 млн деклараций.

В Гостаможслужбе напомнили, что на сегодняшний день электронные таможенные декларации используются для государственной регистрации ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, подтверждения фактического вывоза за пределы таможенной территории Украины товаров для целей возмещения налога на добавленную стоимость, снятия экспортных и импортных операций по валютному контролю и покупке валюты.