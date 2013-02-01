Евро на межбанке растет

В пятницу, 1 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1430/8,1460, к 12:00 цены поднялись до 8,1450/8,1490 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2714/18, к 12:00 цены выросли до 0,2721/25. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29.9550 (-0.1055).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3621/23, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0895/11,0955, к 12:00 цены ушли вверх 11,1320/11,1415.