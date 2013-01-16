Эксперты назвали оптимистический курс гривны к концу 2013 года

Об этом говорится в квартальном прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast, подготовленном аналитической группой Da Vinci AG и переданном УНИАН.

В компании отмечают, что регулятор «сбил» курс к концу года исключительно с политической целью: демонстрации способности управлять рынком и обеспечить стабильность национальной валюты.

В документе отмечается, что до второго полугодия регулятору удастся сохранить курс гривны на уровне 8,0-8,2 грн. Однако в случае сохранения негативных тенденций в экономике, продолжения схлопывания ЗВР, к концу года позиции гривны могут ухудшиться до 8,4 грн. за доллар при оптимистическом сценарии. «Если ситуация в мировой и отечественной экономике до конца года не измениться, подобная политика будет иметь результатом достижение пикового давления на рынке, и как результат, потеря Нацбанком возможности плавной контролируемой девальвации», - говорится в прогнозе.

В отношении курса евро в прогнозе говорится, что в случае продолжения технической рецессии и сохранения негативных тенденций в европейской экономике, несмотря на ожидаемые курсовые колебания, евро, очевидно, будет дешеветь к доллару. «Полагаем, что курс этих валют может достичь отметки в 1.20-1.25 к концу 2013 года. В случае развития оптимистического сценария, диапазон колебания стоимости евро на международном рынке может составить 1.28-1.35. Таким образом, курс евро будет поддерживать свои позиции, отвоеванные в 2012 году», - подчеркивается в прогнозе.