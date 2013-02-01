В Ялте сошел огромный оползень

В Ялте, на территории частного пансионата «Крымский», произошло обрушение грунта. Как передает пресс-служба ТУ МЧС Украины в Крыму, объем оползня составил порядка 200-300 кубических метров. В результате происшествия был поврежден водовод пансионата и электрический кабель, сообщает Сегодня.

«При разрыве кабеля был обесточен пансионат и два девятиэтажных жилых дома. В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы. Угрозы жизни людей, а также близко расположенным зданиям нет», - сообщают спасатели.