В Ялте местные устроили потасовку с охранниками: травмированы двое

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

”Охранники, чтобы остановить натиск противников, применили газовый баллончик и выстрели в воздух. За медпомощью обратились двое пострадавших”, - говорится в пресс-релизе.

Данные о правонарушении, которое предварительно квалифицировано по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Другие подробности не сообщаются.