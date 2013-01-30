На Новокраматорском машзаводе произошла авария

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, правоохранителями было установлено, что сегодня в 8.35 на территории ПАО «НКМЗ» около кислородно-компрессорного цеха во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце произошло возгорание газовоздушной смеси.

В результате аварии от полученных ожогов (95% кожного покрова, ожоги дыхательных путей) погиб 24-летний газоэлектросварщик. Еще один работник завода, 57-летний монтажник с ожогами доставлен в городскую больницу.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к ги бели людей). Процессуальное руководство досудебным расследованиям осуществляет прокуратура города Краматорска.

Справка УНИАН. АО "Новокраматорский машиностроительный завод" (г. Краматорск, Донецкая обл.) является одним из крупнейших в Украине экспортеров продукции тяжелого машиностроения.

74,8319% акций ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" принадлежит физическому лицу.