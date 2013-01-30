На 4-часовом совещании полтавских пекарей уговорили снизить цены на хлеб

ООО «Полтавахлеб» с 31 января понизит цену на «социальный» хлеб до прежней цены, отменив объявленное 28 января повышение на 19,6%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.

По данным пресс-службы, сегодня у заместителя председателя ОГА Елены Адамович состоялось рабочее совещание по вопросу «О стабилизации ценовой ситуации на рынке хлеба», которое длилась более 4-х часов.

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Главным вопросом на совещании стал вопрос стабилизации цен на хлеб простой рецептуры, производящей ООО «Полтавахлеб» (г. Полтава).

В ходе переговоров достигнута договоренность с представителем владельца ООО «Полтавахлеб» по возвращении с 31 января оптово-отпускных цен на хлеб простой рецептуры (хлеб белый 1 г 0,55 кг, хлеб питательный подовый 0,7 кг) производства ООО «Полтавахлеб» до предыдущего уровня.

Как сообщал УНИАН, 28 января предприятие «Полтавахлеб» объявило о повышении цены на социальный хлеб белый «кирпичик» на 19,6%, или на 0,49 грн - до 2,99 грн за буханку весом 550 грамм.

После этого 14 контролирующих служб начали проверку обоснованности повышения цен ООО "Полтавахлеб" .