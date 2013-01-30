Киевлян с Троещины заманивают на городскую электричку единым билетом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, стоимость такого билета будет составлять 2 грн вместо 1,5 грн на каждый отдельный вид транспорта.

С 31 января будет введен платный проезд в трамваях на маршрутах № 4, 5, троллейбусах, которые курсируют по маршруту № 28, и проход на станцию городской электрички «Троещина-2».

Билеты пассажиры могут приобрести в кассах станций линии скоростного трамвая на Троещине, станции городской электрички «Троещина-2» и в подвижном составе трамвая № 5, автобусных маршрутов № 59, 60, 61 и троллейбуса № 28.