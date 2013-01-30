ДТП на трассе Киев-Харьков: пострадали девять человек

В среду, 30-го января, в 11.30 на 263-м километре автодороги Киев-Харьков вблизи села Чапаевка (Великобагачанский район, Полтавская обл.) произошло ДТП.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД в Полтавской области, на данном участке автодороги 43-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» с прицепом (житель Киевской области), двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал по маршруту «Пирятин-Полтава», под управлением 53-летнего водителя, жителя Пирятина.

В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести. Сейчас один пострадавший доставлен на обследование в Миргородскую центральную городскую больницу, четыре человека - в Великобагачанскую ЦРБ и еще четверо - в Хорольскую. Милиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.