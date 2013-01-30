Политолог: Отказ Тимошенко выполнять решение суда - свидетельство ее непоследовательности

«В принципе, Тимошенко никогда не скрывала пренебрежения к украинским судам, всегда говорила с пиететом по отношению к европейской Фемиде. Заявление о том, что она не будет выполнять решение Гамбургского суда, выплачивать судебные издержки говорит о том, что она действует абсолютно хаотично и непоследовательно», - считает политолог.



При этом, по его словам, Тимошенко возлагала большие надежды на европейские судебные инстанции, и отказ суда Гамбурга стал для нее ударом.

«Для нее все в Украине были врагами, теперь же враги и в Европе. Теперь Тимошенко больше всего предпочитает вернуть свое имя в информационные ленты, в информационное пространство. Поэтому не удивлюсь, если она заявит, что суд Гамбурга куплен Партией регионов, а если Европейский суд не удовлетворит ее требования, то Тимошенко скажет, что его купил сам Янукович», - добавил Бондаренко.

Напомним, что 23 января Окружной суд Гамбурга отказал экс-премьеру Юлии Тимошенко в иске против премьер-министра Николая Азарова. Она требовала запрета говорить о ее причастности к преступным действиям экс-премьера Павла Лазаренко.