В Черкасской области спиртзавод «сэкономил» на налогах три млн гривен

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНС в Черкасской области, во время проверки выяснилось, что в 2011 году путем неправомерного отображения в налоговых декларациях операции по приобретению сырья, которое используется в технологическом процессе производства, руководители спиртозавода занизили надлежащую к уплате в бюджет сумму налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий. Общая сумма убытков, нанесенных государству в результате проведения таких операций, превысила 3,4 млн грн.

Материалы проверки внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Проводится досудебное расследование.